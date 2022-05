Arrestation du PM des Iles Vierges: qui est ce politicien sénégalais que le trafiquant doit 100.000 dollars Le Premier ministre des Iles Vierges britanniques, Andrew Arthuro Fahie, a été arrêté jeudi 28 avril, en Floride et inculpé pour trafic de drogue et blanchiment d'argent, a annoncé le gouverneur de ce territoire d'Outre-mer du Royaume-Uni. Seulement, ce dernier évoque parmi ses complices un politicien sénégalais.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Selon la plainte pénale, Fahie a déclaré à l'informateur de la DEA qu'il était proche d'un trafiquant de drogue connu sur l'île des Caraïbes ainsi que d'un associé politique non identifié du Sénégal qu'il a accepté d'aborder au sujet de la contrebande d'armes à feu.



Au cours de ces conversations, il a demandé à l'informateur de la DEA de payer plus de 100 000 dollars pour régler une dette avec le Sénégalais, indique la plainte.



Leral va publier les procès verbaux (Pv) de l'arrestation du Premier ministre des Iles Vierges britanniques. Son dernier séjour au Sénégal sera aussi divulgué ainsi que l'identité de son logeur dévoilée.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook