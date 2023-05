Arrestation du présumé cerveau de «détermination 2» avec des cocktails Molotov: B. N & Cie ciblaient le Ter, des centrales électriques et le domicile d’un magistrat Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 16:50 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments du Commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao ont mis la main et déféré au Parquet, vendredi dernier, le sieur B. N, maçon de 40 ans, pour « acte de nature à compromettre la sécurité publique, détention de produits incendiaires en vue de la préparation, de destruction et de dégradation de biens et atteintes de personnes ». Selon […] Les éléments du Commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao ont mis la main et déféré au Parquet, vendredi dernier, le sieur B. N, maçon de 40 ans, pour « acte de nature à compromettre la sécurité publique, détention de produits incendiaires en vue de la préparation, de destruction et de dégradation de biens et atteintes de personnes ». Selon des informations de lesoleil.sn, l’homme en question, -présenté d’ailleurs comme le cerveau du réseau-, et ses acolytes planifiaient un projet insurrectionnel visant le Train express régional (Ter), un magistrat et d’autres institutions sises dans le département de Pikine. Son interpellation du suspect fait suite à une information anonyme selon laquelle un individu, domicilié à Diamaguene, serait en train de préparer dans son domicile un lot de cocktail molotov, en recrutant des repris de justice et charretier aux fins de commettre des actes de vandalisme lors des prochaines manifestations, selon des informations de lesoleil.sn. D’intenses investigations menées ont, en effet, permis aux limiers d’identifier et d’interpeller le mis en cause sur la route de Sam Sam, alors que, d’après toujours notre source, il s’apprêtait à quitter la ville à bord de sa moto. La Police a, également, indiqué qu’une perquisition de son domicile a été effectuée à l’issue de laquelle, les policiers ont découvert deux bouteilles d’huile, dont l’une est remplie d’essence. Face aux enquêteurs, B. N. a, dans un premier temps, tenté de nier les faits qui lui sont reprochés, mais il avouera suite à l’exploitation de son téléphone portable qui révèle un groupe organisé, ciblant des attaques des institutions, domiciles des autorités étatiques et administratives à l’aide de cocktail molotov. «Café Touba » pour désigner les cocktails molotov D’après des informations, il a aussi reconnu être financé dans cette entreprise maléfique par un certain B.D.S, pour la confection de cocktail molotov et le recrutement de jeunes pour leur utilisation. Il a même reconnu qu’ils auraient entrepris ce jour d’attaquer un domicile de magistrat à Pikine, sans autres précisions, selon nos informateurs. Il ressort de l’enquête de la Police de Diamaguène Sicap-Mbao que le projet insurrectionnel visait également le Ter, les centrales électriques et autres domiciles et institutions. Selon toujours nos sources, l’exploitation du téléphone du mis en cause a permis de savoir qu’il s’agissait d’un groupe organisé avec des appellations «Café Touba » pour désigner des cocktails molotov, groupe « Détermination 2 », considéré comme celui chargé du financement, un autre des repérages des cibles et un autre pour les attaques. Pour l’heure, l’enquête suit son cours pour tenter de mettre la main sur les autres membres du groupe activement recherchés. S. GUEYE



Source : https://lesoleil.sn/arrestation-du-presume-cerveau...

Accueil Envoyer à un ami Partager