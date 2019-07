Arrestation mouvementée de trafiquants de drogue à Ngor: 2 kg retrouvés chez un ASP, un élément du Gir entre la vie et la mort Si c'était un citoyen victime des agissements des forces de l'ordre, on aurait entendu les «organismes de défense des droits de l’homme» ruer dans les brancards. "Libération" reçu dans nos locaux, révèle que depuis le 7 juillet dernier, Ousseynou D., membre du Groupement d'intervention et de recherche (Gir) de la Dic, est dans un état critique. Ce,suite à une intervention musclée pendant laquelle les éléments de la Dic ont fait face à de redoutables trafiquants de drogue dont un... agent de sécurité de proximité (Asp), pris avec deux kilogrammes de drogue.

Tout commence le 7 juillet dernier lorsque des notables de Ngor alertent la Division des Investigations criminelles (Dic) sur un trafic intense de drogue sur la plage. De suite, des éléments du Groupe d'intervention et de recherche (Gir) de la police judiciaire se déploient dans la zone. Après quelques repérages, ils identifient le nommé Abdoul Aziz D. et procèdent à sa fouille. Ils ont vu juste puisque de la drogue a été retrouvée dans ses poches. Mais lorsqu’ils notifient ses droits au suspect pour l'embarquer, une foule de délinquants s'attaque aux policiers, décidée à empêcher l'arrestation.



Bien qu'armés, les éléments du Gir qui ne voulaient pas donner d'arguments aux détracteurs de la police en ouvrant le feu sur les assaillants après sommations, résistent à main nue. C’est dans ces circonstances que l'agent du Gir, Ousseynou D. enregistre plusieurs fractures face à des délinquants armés de bâtons et de briques.



Après une âpre résistance, les éléments du Gir parviennent à faire battre en retraite les assaillants, avant d’embarquer Abdoul Aziz D. ainsi que leur collègue blessé qui, aux dernières nouvelles, serait dans un état critique.



Mais ils n’étaient pas au bout de leurs surprises, puisque les investigations ont permis de mettre la main sur un autre trafiquant du nom d’Emile B. Ce dernier, trouvé avec deux kilos de drogue, est un Agent de sécurité de proximité (Asp). Pis, il travaillait pour le compte d'une... «maman», Fatimata B., arrêtée à son tour sur indication de l’Asp, dont l’arrestation jette encore le discrédit sur cette agence très décriée.

