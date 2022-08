Arrestation tendue d'une diplomate sénégalaise: Le Canada affiche sa préoccupation extrême

Le MAESE informe également que le Sénégal se réserve " le droit d'exercer toute autre action appropriée et demande incessamment aux autorités canadiennes de veiller à ce que pareils actes ne se reproduisent ". Après la sortie de la police de la ville de Gatineau, le ministère des Affaires étrangères du Canada a fait part, samedi 6 août 2022, de sa « préoccupation extrême par le traitement allégué » contre une diplomate sénégalaise, qui aurait été arrêtée violemment par la police de la ville de Gatineau. Dans un communiqué adressé aux médias, le ministère canadien des Affaires étrangères dit prendre « très au sérieux ces obligations, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ». « Ce qui s’est passé est tout simplement inacceptable », estime le ministère.



En outre, le Canada s’engage à continuer de coopérer pleinement avec le Sénégal, pour remédier à cette situation regrettable et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est en contact avec son homologue sénégalaise, ajoute le même le texte. Mélanie Joly affirme également travailler « assidûment avec les différents paliers de gouvernement concernés et attendons une enquête approfondie », conclut la cheffe de la diplomatie canadienne.



En plus de la réaction du ministère des Affaires étrangères, le département provincial de la Sécurité publique du Québec a indiqué que le « Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a été mandaté pour enquêter » sur cet incident. Le Sénégal est un allié stratégique du Canada qui veut éviter à tout prix une crise diplomatique avec lui, rapporte "Le Témoin".