Arrestations de Kilifeu et Simon : Les révélations explosives de Cheikh Bara Ndiaye Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Septembre 2021 à 23:16 | | 0 commentaire(s)|







Source : Y a t-il deux poids deux mesures dans le traitement des dossiers des rappeurs Kilifeu et Simon ? En tout ça sent le complot. Si on se fie aux révélations explosives de l'analyste , Cheikh Bara Ndiaye. REGARDEZSource : https://www.exclusif.net/Arrestations-de-Kilifeu-e...

Accueil Envoyer à un ami Partager