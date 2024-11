Arrestations et saisies massives de drogue à la Médina, à Rufisque et au Point E (Photos)

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2024 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2024, les éléments des commissariats de la Médina, de Rufisque et du Point E, ont mutualisé leurs efforts pour lutter contre l'insécurité et le trafic de drogue, avec une série d'opérations ciblées.



Lors de ces interventions, deux suspects, Ch. S. Barry et A. Diarra, ont été appréhendés à Soumbédioune, alors qu'ils transportaient 170 kg de chanvre indien. Les enquêtes menées par les autorités, ont permis de remonter jusqu’à leur complice, D. Teuw, un trafiquant déjà bien connu des services de police, rapporte "LeSoleil-Digital".



En parallèle, à Rufisque, A. Lâ et M. Guèye ont été arrêtés en possession de trois sacs renfermant 100 kg de chanvre indien, découverts près de la plage de Diokoul.



Un autre sac contenant 31 kg de cannabis, a été retrouvé abandonné sur la Corniche ouest, à proximité d’un véhicule déjà identifié par les forces de l'ordre.



Tous les stupéfiants ont été saisis et les quatre suspects ont été placés en garde-à-vue, pour trafic de drogue. Les enquêteurs poursuivent actuellement leurs investigations pour démanteler les réseaux criminels impliqués.



Cette opération s'inscrit dans une dynamique plus large de lutte contre le trafic de drogue et l’insécurité, une priorité pour les autorités sénégalaises, qui ont réaffirmé leur volonté de renforcer les actions de sécurité pour protéger les citoyens.



Les enquêtes sont en cours.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook