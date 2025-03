Arrêt de diffusion de certaines chaînes de télévision sur la TNT : Les explications de TDS/SA Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 00:36 | | 0 commentaire(s)|



Dans un communiqué parcouru par Dakaractu, « TDS informe l'opinion publique qu'elle n'a procédé à aucune coupure et rappelle que les sommes dues par les chaînes de télévision ne sont pas des redevances, mais plutôt des frais de diffusion. » En effet, note toujours le communiqué, pour supporter les charges de diffusion, « les chaînes doivent payer à TDS des frais en contrepartie de leur présence sur le bouquet de la TNT ». Ainsi, à ce jour, le montant cumulé des arriérés de ces impayés de frais de diffusion est estimé à 577 millions, soit plus d'un demi-milliard de francs CFA.



« Malgré la bonne volonté de l'État du Sénégal à travers TDS-SA de continuer à supporter ces frais depuis plusieurs années, les chaînes n'arrivent toujours pas à honorer cet engagement portant sur leur diffusion. Depuis quelques jours, le partenaire technique de TDS-SA a décidé de réduire la bande passante allouée pour une diffusion à l'échelle nationale des chaînes de la TNT », note le communiqué.



Face à cette situation TDS-SA s’estime obligée de ne maintenir que la diffusion sur toute l'étendue du territoire, des chaînes dont le niveau de recouvrement des factures échues était satisfaisant.



