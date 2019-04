Arrêt sur image - Cette surprenante photo pourrait bien être le selfie de l’année

Les selfies sont devenus incontournables pour beaucoup de jeunes mais aussi de stars. Récemment, la Miss France 2019, Vaimalama Chaves cédait (encore) à la tendance depuis la Martinique. Mais son superbe cliché vient d’être détrôné par un garde-forestier en compagnie de… gorilles !



Les gorilles prennent la pose pour le selfie

Le garde forestier Mathieu Shamavu, au Congo, a partagé sur son compte Facebook, un cliché sur lequel on le voit prendre la pose avec deux gorilles du parc national des Virunga.



Une photographie qui a rapidement fait le tour du monde, il faut dire que l’image est tout simplement incroyable. On a vraiment l’impression que les deux animaux sont en train de prendre la pose pour le selfie.



D’après la BBC, la photo partagée sur les réseaux sociaux a été prise dans un orphelinat pour primates.



"Un jour comme un autre au bureau", a écrit en légende l’orphelinat.

"Un autre jour au bureau", a écrit en légende l'orphelinat. Photo: Ranger Mathieu Shamavu



Selon Innocent Mburanumwe, le directeur adjoint du parc des Virunga, les mères de ces deux gorilles ont toutes les deux été tuées en juillet 2007.



Aujourd’hui, les gorilles considèrent les rangers comme leurs parents, a-t-il expliqué.



Et si vous voulez d’autres clichés, le compte Twitter de Mathieu Shamavu, le ranger qui a réalisé cet incroyable seflie, est rempli de clichés touchants.



Nous aimons ce métier ce pourquoi nous protégeons ces animaux que vive la conservation de la nature.



Il a en tout cas eu plus de succès que cette femme qui avait tenté de prendre un selfie avec un jaguar dans un zoo aux Etats-Unis.