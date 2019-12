Arrêt sur image! Cette très belle complicité entre Me Aïssata Tall Sall et sa fille Fatima ! Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 11:25 | | 2 commentaire(s)| Cette complicité entre l'illustre avocate Me Aïssata Tall Sall et sa fille Fatima est belle, magnifique, merveilleuse… et aujourd’hui, elle s’affiche. Du moins, un des perspicaces radars fureteurs de dakarposte a réussi, par on ne sait comment , a capturé cette belle image entre ces deux grandes dames.





