Arrêt sur image - Exténué, un chirurgien s'endort en tenant le bras de son patient Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019 à 15:40 | | 0 commentaire(s)| Contrairement aux apparences, Luo Shanpen est un héros. Ce médecin chinois fait actuellement le buzz sur le web, avec cette photo où on le voit endormi en salle d'opération, tenant le bras d'un patient.





Ce cliché a été pris début janvier au People's Hospital de Guiyang, en Chine. Luo venait d'opérer plusieurs patients de suite, durant près de vingt heures non stop. Autant dire qu'il était déjà bien fatigué quand un homme est arrivés aux urgences, le bras droit coupé par un hachoir.



N'écoutant que son courage, Luo a décidé d'opérer sans attendre le malheureux afin de sauver son bras. L'intervention très lourde et compliquée s'est terminée vers 4 heures du matin. Puis, afin de faciliter la circulation du sang dans le membre recousu, notre vaillant chirurgien a tenu le bras du patient, sur la table d'opération... et s'est endormi, épuisé, dans cette position.



C'est une infirmière, bouleversée par l'abnégation du médecin, qui a immortalisé cet instant: «Voir cette scène, ça m'a touchée en plein cœur», a-t-elle avoué sur WeChat.



Les internautes du monde entier ont salué le courage et le professionnalisme du médecin chinois. Ce dernier, touché par ces hommages, a juré s'être senti suffisamment vaillant au moment d'opérer son patient. Et, qu'au moment de tenir son bras pour bien l'irriguer, il pensait «juste fermer les yeux un petit moment, pas m'endormir».













Le Matin

