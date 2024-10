Arrêt sur image: Le Président Diomaye Faye rend visite à Lamine Ndiaye à l’hôpital Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 02:08 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu visite à l’artiste Lamine Ndiaye et aux autres blessés de l’accident (voir image) Lors de son retour après avoir assisté au lancement de la présentation du Projet Sénégal 2050, l’artiste Lamine Ndiaye a été victime d’un accident sur l’autoroute à péage. Sur les images circulant après l’incident, […] XALIMANEWS: Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu visite à l’artiste Lamine Ndiaye et aux autres blessés de l’accident (voir image) Lors de son retour après avoir assisté au lancement de la présentation du Projet Sénégal 2050, l’artiste Lamine Ndiaye a été victime d’un accident sur l’autoroute à péage. Sur les images circulant après l’incident, on le voit assis au bord de la route, visiblement secoué, avec une bouteille d’eau à ses côtés, en attendant l’arrivée des secouristes pour recevoir les premiers soins. Heureusement, aucune information grave concernant son état de santé n’a été rapportée pour le moment.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/arret-sur-image-diomaye-r...

Accueil Envoyer à un ami Partager