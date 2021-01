Arrêté à Kaffrine, le présumé meurtrier de "Mohammed l’Américain", meurt bizarrement dans sa cellule de la prison de Louga (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

C'est une information fiable que vous file la perspicace rédaction de dakarposte!



En effet, nous sommes en mesure de révéler que B. Kâ plus connu sous le pseudo de Amadel, présumé meurtrier de " Mouhamed Américain", est mort en prison "dans des conditions nébuleuses".



Un informateur, au parfum de tout ce qui se trame dans l'univers carcéral, nous soufflera que :" l'autopsie annoncée nous édifiera certainement sur son décès d'une bizarrerie déroutante."



Pour rappel, le jeune Américain Mouhamed Cissé a été atrocement tué en janvier 2020 dans une attaque à son domicile à Kahone à Kaolack.



Après un an de cavale, le présumé meurtrier, B. Kâ alias Amadel, a été arrêté à Kaffrine et non à Linguère comme écrit par un organe de presse de la place. Il a été vite déféré au parquet de Louga.



Le mis en cause serait impliqué dans plusieurs meurtres, dont celui de l’agent de renseignement de la gendarmerie de Ndindy.











Affaire à suivre...

Source : https://www.dakarposte.com/Arrete-a-Kaffrine-le-pr...