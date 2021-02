Arrêté après avoir incendié un véhicule devant le Prodac, Mohamed Ndoye ne regrette rien Arrêté pour avoir incendié un véhicule devant le siège du Prodac, lors des manifestations pro Sonko et les forces de l'ordre, Mohamed ne regrette rien de ses actes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 07:06 | | 0 commentaire(s)|

Mohamed Ndoye, devant les enquêteurs balance: " mon leader est persécuté et j'ai pris mes responsabilités", a-t-il dit.



Ce qui est sûr, confie Les Echos, les 41 militants de Pastef arrêtés, risquent gros. Ils sont toujours en garde-à-vue en attendant d'être déférés.



Les Patriotes dénoncent des actes de maltraitance et de torture au Commissariat central.



