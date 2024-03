Arrêté après la fuite de la lettre sur l’état de santé de Sonko : L’Inspecteur Idrissa Sow toujours en détention

Arrêtés depuis le mois de novembre pour violation du secret professionnel, collecte illicite de données à caractère personnel, mais aussi actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, l’inspecteur de l’administration pénitentiaire Idrissa Sow et son collaborateur Issa Ndione sont toujours en détention à la maison d’arrêt de Rebeuss.



Le journal rappelle qu’une information judiciaire avait été ouverte contre l’ancien directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques, ainsi que son collaborateur l’adjudant Issa Ndione, après leur inculpation par le doyen des juges du tribunal hors classe de grande instance de Dakar.



Ces deux agents de l’administration pénitentiaire avaient été suspectés d’être à l’origine de la fuite d’une lettre écrite par le colonel Abdoulaye Diagne, le directeur de l’administration pénitentiaire, qui rendait compte au Garde des sceaux, de l’état de santé d’Ousmane Sonko. Ils auraient partagé la fameuse lettre, publiée en premier par Juan Branco, avant d’être arrêtés puis inculpés par le doyen des juges sous le régime du contrôle judiciaire.