Arrêté avec de fausses devises en Dollars et en Euros: A. Fall est libre depuis quelques jours Étudiante dans un institut privé de la place, A. Fall est libre depuis quelques jours. Celle-ci a vécu la dernière semaine du mois d'avril entre le commissariat de Dieupeul et la cave du Tribunal de grande instance de Dakar. L’étudiante a été arrêtée le 25 avril dernier, à la station d'essence de Liberté 6 avec de fausses devises en Dollars et en Euros.



Le jour des faits, celle-ci a sollicité du pompiste un échange de billets s’élevant à 800 Dollars et 240 Euros. Alors qu'il s'apprêtait à le faire, le pompiste s'est souvenu du visage de A. Fall. Cette dernière lui avait remis des liasses qui se sont, par la suite, révélées être fausses.



Alertée, la police de Dieupeul s’est rendue sur place et, a arrêtée la mise en cause. Cuisinée par les enquêteurs la mise en cause a confié que l’argent lui a été remis par un commerçant P. Diawara.



D’après L’Obs, les investigations ont révélé un réseau de faussaires établis en Gambie dirigé par le sieur Diawara. A. Fall ajoutera qu'elle percevait une commission de 300 000 FCfa. Pour justifier ses actes, elle a affirmé souffrir d’une maladie qui nécessite des traitements qu’elle payait avec cet argent.



Déférée au parquet en même temps que le commerçant Diawara, l'étudiante A. Fall va, a finalement recouvrer provisoirement la liberté du fait de sa pathologie incompatible aux rigueurs de la détention.



