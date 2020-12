Arrêté du Gouverneur de Dakar: Ngoné Ndour appelle à un sit-in des acteurs culturels

Les artistes continuent de s’indigner contre l’arrêté du Gouverneur de Dakar portant sur la suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons.



D'après L'As, la patronne de Prince Art est montée au créneau pour appeler les acteurs culturels à se mobiliser pour dire non à la décision du gouverneur qui est en train de tuer les entreprises culturelles. Ngoné Ndour qui tient à organiser des activités culturelles pendant la fin de l’année, a déposé hier, sur le table du Préfet de Dakar, une demande d’autorisation d’un sit-in pour le jeudi prochain à 15h à la Place de la Nation ex-Obélisque. Elle appelle les acteurs à se mobiliser ce jour pour exiger la suppression de cet arrêté..

