Arrêté en France, Kemi Seba risque 30 ans de prison « d'espionnage » et de « trahison »

Bénin Atlanticactu/ Cotonou/ Paris/ Olivier Dossou L’Activiste Kemi Seba déchu de sa nationalité française et arrêté à sa descente d’avion à Paris, risque 30 ans de prison pour des raisons « d’espionnage » et de « trahison ».. Le militant panafricaniste Kemi Seba a été arrêté à Paris et fait face à des accusations graves d’ »espionnage » et de « trahison. » Seba est en détention à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) depuis son interpellation lundi. Il est notamment accusé d’ »intelligence avec une puissance extérieure, » en lien avec des activités jugées hostiles aux intérêts français. Kemi Seba, connu pour ses critiques virulentes contre la Françafrique, se trouvait à Paris pour donner des conférences et rencontrer des activistes africains. Lors de son arrestation, il était en possession d’un passeport diplomatique nigérien. Selon son avocat, Maître Juan Branco, les charges retenues contre lui relèvent du code militaire, généralement appliqué aux militaires et fonctionnaires dans des cas d’infractions graves. Kemi Seba encourt une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison si les accusations sont retenues. Son arrestation a suscité des réactions vives parmi ses partisans, qui voient en lui un symbole de la lutte contre le néocolonialisme en Afrique et une voix essentielle pour le panafricanisme.



