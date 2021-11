Arrêtée pour vol: La triste existence de cette ex-basketteuse, violée à 10 ans et qui couche avec 10 hommes par nuit Arrêtée pour vol de téléphones portables et de numéraires qu’elle a dérobés sur ses clients, N.C a été jugée, hier, et condamnée à 2 mois de prison par le tribunal de Louga. Il s’agit de sa 8e condamnation pour vol, raconte L'Observateur repris par Seneweb.

«Je couche avec 10 hommes en une nuit»



C’est une histoire incroyable que dévoile l’ex-basketteuse lors de son jugement. «J’ai été violée à l’âge de 10 ans par mon oncle», a-t-elle confié au juge. "Et cet abus étouffé a gâché sa vie », martèle-t-elle.



«Ma vie de prostituée n’est pas de tout repos, puisqu’il m’arrive de coucher avec 10 hommes en une nuit. Il arrive parfois que certains partenaires me battent au sang. À Mbour, j’ai été séquestrée des jours», avoue-t-elle en pleurs.

