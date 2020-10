Arrêtés depuis dimanche soir, deux lieutenants de Cellou Dalein Diallo finalement libérés

Les vice-présidents de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Fodé Oussou Fofana et Kalémodou Yansané ont eu leur plus longue nuit ce dimanche. Ils ont été arrêtés alors qu’ils sortaient d’une réunion avec la Mission internationale de médiation dirigée par Jean-Claude Kassi Brou à Dixinn et Cellou Dalein Diallo, candidat battu à la présidentielle du 18 octobre



Selon une source généralement bien informée, les deux responsables du principal parti de l’opposition ont été libérés.

