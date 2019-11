Arrêtés devant le palais: Guy Marius Sagna et Cie en garde à vue

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 18:59 | | 0 commentaire(s)|

Arrêtés ce vendredi, devant les grilles du palais de la République Guy Marius Sagna et ses compères ont été placés en détention. Seneweb rapporte que le coordonnateur du mouvement ‘’Frapp France dégage’’ a été garde à vue dans les locaux du commissariat du Plateau, ses compagnons conduits au commissariat central de Dakar.



Il s’agit de Papis Djim, (Frapp France Dégage), Leuz (Nittu deug des valeurs), Pape Touré de ‘’Sénégal, notre priorité’’, Pape Abdoulaye, (Frapp France Dégage), Babacar diop (Fds), Sidy Diop ‘’Gilets rouges’’, entre autres membres de ‘’Frapp France Dégage’’.

Ces activistes et membres de la société civile manifestaient contre la hausse du prix de l’électricité bravant ainsi l'interdit de l'autorité préfectorale. Leurs camarades, qui parlent de «dictature», continuent de réclamer leur «libération immédiate».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos