Arrêtés près de chez Ousmane Sonko: Les 15 jeunes de Pastef bénéficient d’un retour de parquet

Les 15 partisans de Ousmane Sonko arrêtés depuis le jeudi 2 février à la Cité Keur Gorgui savent de quoi leur mardi sera fait. « Retour de parquet pour les 15 jeunes, dont 3 mineurs arrêtés depuis le jeudi 2 février à la Cité Keur Gorgui. Disséminés entre les brigades de Ouakam, Foire et Thiong, ils attendent que le Procureur veuille bien statuer sur leur sort », annonce Me Koureyssi Ba.



A retenir, Ousmane Sonko avait déclaré ce dimanche que ses partisans ont été « trop patients, voire passifs face aux agissements de Macky Sall et de ses ministres de l’intérieur et de la justice ».



Le maire de Ziguinchor juge qu’il « urge » d’y mettre un terme.