Arriérés de loyer: La Quincaillerie Sope Nabi condamnée à payer 3,8 millions FCFA

Statuant publiquement, par défaut, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, le président Ibou Sarr et ses assesseurs ont condamné M. Omar MBAYE et la Quincaillerie Sope Nabi – Mbaye et Frères à payer à M. Manuel Canota MENDES, la somme de 3 380 000 FCFA à titre de loyers échus et impayés outre la somme de 500.000FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Les juges ont également déclaré la demande tendant à l’exécution provisoire sans objet, tout en mettant dépens à la charge de M. Omar MBAYE et de la Quincaillerie Sope Nabi – Mbaye et Frères.



Le sieur Mendes avait commis Me Mor Sambou pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 2702/2019.