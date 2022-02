Arrivée de Macky Sall aux Comores ce samedi (Texte et Images) En visite d’amitié et de travail aux Comores, le Président Macky Sall est arrivé ce samedi matin à l’aéroport Hahaya, dans la capitale Moroni.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Février 2022 à 14:47 | | 4 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat a été accueilli par son homologue Azali Assoumani. Des étudiants sortants des universités sénégalaises, des hommes et des femmes sont sortis également en masse, pour réserver au Président en exercice de l’Union africaine, un accueil chaleureux.



Cette visite permettra aux deux Chefs d'Etat de raffermir les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union des Comores.



À cet effet, plusieurs accords de partenariat vont être signés entre les deux pays.





















Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook