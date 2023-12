Arrivée du Cardinal Pietro Parolin au Sanctuaire marial de Popenguine

Le secrétaire d’Etat du Vatican, le Cardinal Pietro Parolin, est arrivé au Sanctuaire marial de Popenguine, pour présider la messe de consécration de ce site religieux, a constaté l’APS.



L’officiel du Vatican est arrivé à 10h13 minutes sur les lieux du Sanctuaire, en compagnie de Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, des évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau.



Ils ont été précédés sur les lieux par la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur en charge des cultes, Sidiki Kaba.



Le gouverneur de la région de Thiès Mamadou Oumar Baldé, le ministre d’Etat Augustin Tine, le préfet du département de Mbour Mamadou Lamine Mané, entre autres autorités administratives, territoriales et coutumières sont également de la délégation.



Les festivités religieuses ont démarré par une bénédiction du sanctuaire par le Secrétaire d’Etat du Vatican et l’Archevêque de Dakar.



Aps