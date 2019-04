Arrivée du président Sall au palais de la République, la liste du gouvernement toujours attendue

Le chef de l’Etat Macky Sall vient d’arriver au palais de la République, dans le cadre des consultations pour la formation du nouveau gouvernement dont la composition devrait être annoncée ce dimanche.



Le Premier ministre sortant Mahammed Boun Abdallah Dionne, reconduit à son poste samedi, est chargé de former une nouvelle équipe qui sera marquée par un "resserrement organique" et un "recentrage" de ses missions.



Boun Abdallah Dionne devient en même temps ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, dans le cadre des réformes devant aboutir à la suppression à terme du poste de Premier ministre.



