Arrondissement de Ndindi : La famine guette les populations Les populations du département de Diourbel, surtout ceux de l’arrondissement de Ndindi souffrent d’une pauvreté extrême. Il a été constaté dans cette zone un déficit vivrier intense qui risque de contraindre les autochtones dans une famine.



Lesdites populations ont constaté que la campagne hivernale de l’année dernière, n’a pas été profitable dans cette zone. Et dans différentes communes de la localité, explique-t-on, sur la Radio Sud Fm, ces paysans peinent à disposer de semences. Et présentement, ils appellent les personnes, disposant de semences de les aider à pouvoir engager de la meilleure des manières l’hivernage qui se pointe.







Les producteurs de Ndindi et les environs, sont en train de brader leurs troupeaux pour résister aux exigences de la vie.







Leral







