Art et handicap: Amath art-humanitaire déroule son festival Handi-72h à Guédiawaye Rédigé par leral.net le Samedi 23 Décembre 2023 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

L’association l’association mondiale des artistes handicapés (Amath-Art-Humanitaire), a organisé, du mercredi 20 au vendredi 22 décembre, le festival Handi 72 heures. Ces trois jours ont vu l’expression des talents des personnes handicapées dans des domaines divers. Pendant 72 heures, le Centre de recherches et d’essais de la commune de wakhinane Nimzat (Guédiawaye) a vibré au […] L’association l’association mondiale des artistes handicapés (Amath-Art-Humanitaire), a organisé, du mercredi 20 au vendredi 22 décembre, le festival Handi 72 heures. Ces trois jours ont vu l’expression des talents des personnes handicapées dans des domaines divers. Pendant 72 heures, le Centre de recherches et d’essais de la commune de wakhinane Nimzat (Guédiawaye) a vibré au rythme du festival Handi 72 heures. Ces trois jours de manifestations ont permis aux artistes handicapés, venus de partout, de faire valoir leur talent dans divers domaines tels que : la.musique l’animation, le journalisme la mode, les transformations de fruits et légumes. Pour l’artice chanteur Daouda Cissé, plus connu sous le nom de « Beug Rassoul » (Amoureux du Prophète), initiateur du festival, cette première édition vise à promouvoir les personnes handicapées en vue de leur intégration dans les milieux de développement durable. » Ce label Beug Rassoul qui sera élargi à toutes les régions du Sénégal, vise. une professionnalisation des personnes handicapées dans leurs différents domaines d’expression. Beug Rassoul a aussi lancé un appel aux autorités, aux secteurs public et privé de soutenir les personnes handicapées à travers ce festival qui est le leur. Il ‘n’a pas manqué de lancer un appel à ses camarades, à venir renforcer, gratuitement leurs capacités dans le Cre, pour leur meilleure employabilité. Pape Faye le directeur du Cre a dit son émerveillement de l’engagement des personnes handicapées, mais aussi, sa ferme volonté de les accompagner dans tous leurs projets. » Nous mettons à leur entière disposition nos locaux et notre expertise pour vulgariser davantage leurs projets et pour les accompagner, dans la mesure du possible « , ajouté Pape Faye. Durant trois jours le festival a été ponctué d’un show des artistes-chanteurs, d’un panel sur l’employabilité des personnes handicapées, d’un défilé de mode riche en couleurs, mais aussi d’exposition des produits alimentaires transformés par les gie des femmes handicapées, entre autres activités.

Djibril Ndiaye



Source : Source : https://lesoleil.sn/art-et-handicap-amath-art-huma...

Accueil Envoyer à un ami Partager