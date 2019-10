Artp : Le procès des ex DG Ndongo Diao et Goumalo Seck renvoyé au 7 novembre Le procès de Daniel Goumalo Seck et de Ndongo Diaw, devant la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes a été renvoyé au 7 novembre prochain, selon Les Échos. Les deux ex DG de l’ARTP sont poursuivis pour délits financiers dans le scandale de 10 milliards à l'Artp selon un rapport de l’Ige, entre 2005 et 2012. Ndongo Diao est accusé de passation de marchés sans publicité, alors que Goumalo Seck est accusé d'avoir passé 7 marchés sans publicité suffisante par entente directe sans preuve, indique la même source.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos