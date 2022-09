Artp: Une nouvelle stratégie de développement 2022-2024 annoncée L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal (ARTP) annonce travailler sur une nouvelle stratégie de développement (2022-2024), en vue d’outiller des acteurs du secteur toujours plus ‘’nombreux et diversifiés’’.

L’ARTP souligne dans son rapport 2021, parvenu à l'Aps, être ‘’consciente des mutations qui s’opèrent dans le secteur des télécommunications’’. ‘’Dans un contexte d’innovation continue, le secteur des Communications électroniques connaît de profonds bouleversements qui vont se renforcer à moyen et long terme, aussi bien dans la chaine de valeur que du point de vue de la régulation’’, indique le rapport. ‘’Cette nouvelle stratégie, en phase avec le Plan Sénégal Emergent et la Stratégie Numérique 2025, vise un secteur des Communications électroniques et des postes plus performant et équilibré’’, peut-on lire dans le document.



Il s’y ajoute que la formulation de cette nouvelle feuille de route s’est faite dans une ‘’démarche inclusive et les travaux menés ont abouti à la formulation d’axes stratégiques qui éclairent les ambitions et les priorités de l’Autorité de régulation pour les années à venir’’, poursuit le texte.



Le rapport indique que ces orientations tiennent compte des impératifs et des attentes exprimés par toutes les parties prenantes dans le cadre des travaux d’élaboration du plan stratégique, ainsi que des enjeux majeurs (…) au niveau international. Il précise par ailleurs que toutes les thématiques ont fait l’objet d’analyse pour aboutir à la construction de cinq axes stratégiques couvrant la période 2022-2024.



Ces axes stratégiques portent notamment sur ‘’la garantie d’un marché équilibré et propice à l’innovation’’, la ‘’promotion’’ et la ‘’réinvention’’ de l’activité postale, ainsi que ‘’l’anticipation’’ sur les mutations et innovations technologiques, juridiques et économiques. Il s’agira également de définir un cadre de co-régulation pour les sujets transverses, à l’échelle nationale mais surtout régionale et renforcer l’inclusion numérique par le développement des territoires, souligne le rapport.



