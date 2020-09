Asecna : Mohamed Moussa réélu Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 20:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Nigérien Mohamed Moussa a été réélu, ce lundi, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna). Une élection qui fait suite à la réunion extraordinaire du comité des ministres qui s'est tenue à Dakar. Il était face à trois autres candidats, à savoir le Centrafricain Théodore Jousso, le Mauritanien Hassen Ould Ely et le Camerounais Zoa Etoundi.



Source : Source : https://xalimasn.com/asecna-mohamed-moussa-reelu/...

