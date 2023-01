Asepex: Fatoumata Niang Ba renouvelle son engagement et sa volonté d’accompagner le Président Macky Sall Fatoumata Niang Ba, nommée au poste de présidente du Conseil de Surveillance de l’Agence Sénégalaise pour la Promotion des Exportations (ASEPEX) dit avoir appris avec un immense honneur sa nomination. Et, ce début d’année 2023 marque pour elle, un nouveau tournant.

La nouvelle présidente du Conseil de Surveillance de l’Agence Sénégalaise pour la Promotion des Exportations (ASEPEX), Fatoumata Niang Ba tient tout d’abord, à rendre grâce à Dieu et à exprimer ses sincères remerciements au président de la république, Macky Sall pour sa confiance. « C’est une fierté de renouveler mon engagement envers mon pays et d’accompagner le Chef de l’Etat dans sa politique ambitieuse et la réalisation de ses projets pour le Sénégal ».



Ainsi, elle a exprimé également sa profonde gratitude envers ses deux familles, celle personnelle et politique, les militants de la Commune de Grand Yoff, ceux des autres communes du Sénégal et ses proches amis qui n’ont eu de cesse de la soutenir et de l’accompagner.



Consciente de l’immensité de la tâche, elle estime qu’il reste encore beaucoup à faire. Mais, elle demande à compter sur son engagement et sa rigueur pour être à la hauteur des attentes et des responsabilités, confiées.







