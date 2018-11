Ass-kaw avertit Macky Sall : « Par A ou B, Karim Wade sera candidat à l’élection présidentielle de 2019 » Le mouvement Actions de Solidarité et de Soutien à Karim Wade (Ass-Kaw) par la voix de Alioune Bâ, son porte-parole, estime que ‘’Macky Sall a peur de Karim Wade’’, raison pour laquelle il l’a retiré « injustement » des listes électorales. « Par A ou B, Karim Wade sera là. Et il sera candidat à la présidentielle de 2019 », s'exprimait-il hier jeudi, lors de la manifestation de l’opposition à la place de l'Obélisque Dakar, suivie d'une marche depuis la même place jusqu'à la Rts.

