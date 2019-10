Assainissement: L‘émissaire de Cambérène va passer de 19 000 m3 à 95 000 m3

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 12:20

La capacité de traitement de la station de Cambérène sera portée à 95 000 m3 par jour. La construction des ouvrages a démarré dans l’enceinte de la station qui ne sera plus source de mauvaises odeurs, renseigne Le Soleil.



Le gouverneur de Dakar a procédé, hier, à l’installation du comité de pilotage qui se chargera de la libération des emprises pour la construction de l’émissaire en mer. Le coût du projet est de 42 milliards de F CFA et il passera de 19 000 m3 /j à 95 000 m3 /j.



Ce projet de dépollution du nord de la ville de Dakar va résoudre les problèmes d’assainissement dans 14 communes de la capitale sénégalaise.

