Assainissement : Les autorités invitées à respecter leur engagements sur la dette due aux concessionnaires du nettoiement

« Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés de trésorerie. Mais c'est un secteur assez stratégique et le développement endogène du pays ne dépend que de sa salubrité. Quand on parle de salubrité, on parle d'attirance du tourisme, d'absence d'hommes d'affaires et les maladies entre autres. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement de continuer à mener nos activités tout en exhortant l'autorité à respecter ses engagements par rapport à la dette », affirme Ahmed Fall Braya.



Il souligne qu’une échéance est établie pour éponger notre dette.

« Je pense que les autorités vont nous convier pour faire le planning. Nous reconnaissons que des efforts sont en train d'être faits. Car les parties se retrouvent chaque semaine autour d'une table pour discuter. Nous souhaitons que cela aboutisse à des résultats concrets. Nous souhaitons que cette histoire de dette soit derrière nous. On ne peut pas parler de développement sans salubrité », a déclaré M. Fall.



« Nous qui sommes derrière pour collecter l'ensemble des ordures et les amener dans les décharge, on doit vraiment nous satisfaire au plus haut niveau », ajoute le porte-parole du jour en réitérant l'engagement du collectif d'accompagner les autorités dans son programme de salubrité, de nettoiement et d'assainissement pour mettre à l'aise tous les sénégalais.