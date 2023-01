Assainissement: Mamadou Mamour Diallo veut porter l’Onas à un autre niveau Le Directeur Général de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo rappelle que l’assainissement est une sur-priorité parce qu’il y va de la vie des populations. Au cours d’une fête des retraités de l’institution, il a également fait part à l’assistance de l’augmentation de l’enveloppe, destinée aux appuis sociaux, aux prêts. Et, il précise que l’augmentation des salaires est conditionnée par la performance. Mais, il faut la mobilisation de financements et l’exploration d’autres mécanismes de levée de fonds pour améliorer les conditions de travail et des agents.

Le Dg de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo recommande à se rendre à l’évidence. Depuis 2012, renseigne-t-il, l’Etat a su mobiliser des ressources financières pour exécuter des projets tels que le Projet d’Extension et de Modernisation de la station de Cambérène, le Projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann, le Projet de Dépollution de la Baie de Hann, le Projet Eau et Assainissement en milieu rural (PEAMIR)… « L’assainissement est inscrit dans notre référentiel principal de politique publique qui est le Plan Sénégal Emergent. C’est une décision de taille. Au plan des infrastructures, l’Etat du Sénégal a mis en œuvre beaucoup de projets », a relevé le Directeur Général de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo.



Ainsi, il s’est félicité des avancées qui sont notées dans la relance de la mise en œuvre du projet de dépollution de la baie de Hann et des belles perspectives qui se dégagent pour le projet des dix villes. « Nous avons d’autres projets, le projet des dix villes qui a connu un arrêt. Aujourd’hui, nous avons reçu un financement complémentaire de 22 milliards de francs CFa qui permettra de poursuivre les travaux en cours », a fait savoir Mamadou Mamour Diallo.



Selon ce dernier, l’Etat a mis les moyens pour que le Sénégal devienne une référence en matière d’assainissement. « Ces investissements appellent de notre une appropriation de ces infrastructures, une formation de nos cadres, de nos agents et de nos techniciens. Certains de ces projets ont des volets innovateurs », a souligné Mamadou Mamour Diallo qui a salué la présence du personnel à cette fête.



Mamadou Mamour Diallo a réitéré sa volonté de porter l’Onas à un autre niveau, en misant sur l’engagement de tous les travailleurs et, à tous les niveaux. « Nous sommes des fonctionnaires. Nous sommes en mission : travailler et faire avancer l’Onas. Les compétences sont là. C’est une année charnière. C’est une année pilote. Nous devons anticiper sur la gestion des inondations. Je tends la main à tout le monde », a lancé le Directeur Général de l’Onas.



Pour ce faire, il faut mobiliser des financements et explorer d’autres mécanismes de levée de fonds pour améliorer les conditions de travail et des agents. Au juste, il priorise la préservation de la santé des travailleurs. « J’ai pris la décision de mettre en place une nouvelle assurance maladie avec une compagnie qui a les moyens de le faire. Nous allons aussi mettre une ambulance à la disposition de l’Onas dans les meilleurs délais », a annoncé Mamadou Mamour Diallo qui a également fait part de l’augmentation de l’enveloppe destinée aux appuis sociaux, aux prêts, alors que pour les salaires, leur augmentation est conditionnée. « Nous devons améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais, entendons-nous bien ; c’est la performance qui peut amener l’augmentation de salaire », a précisé le Directeur Général de l’Onas.























