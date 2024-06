Assainissement : Sur décision du Maire, le marché de Colobane en pause d’activité jusqu’au Mardi

Dans le document parvenu au Groupe Leral, Le Maire précise dans cette décision que « la fermeture temporaire du marché de Colobane pour une opération de désencombrement et de nettoiement durant la période du Samedi 29 Juin à 00h au Lundi ler Juillet 2024 à 23h59mn. »



Ainsi durant cette intervalle aucune activité commerciale n'est autorisée dans le marché et ces excroissances.



Et « le Secrétaire Municipal, les services concernés et les commissaires du 4ème Arrondissement et de Bel Air, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué et publié partout où besoin sera » souligne l’arrêté dont voici l’intégralité