Assainissement de Cambérène et Yoff : Seydina Issa Thiaw Laye loue les réalisations du Président Sall
Rédigé par leral.net le Lundi 20 Février 2023 à 21:24

Le système d'assainissement collectif sera étendu à d'autres quartiers de la commune de Cambérène. C'est ce qui est ressorti d'une audience que les guides religieux de la localité ont accordé au Directeur général de l'Onas, Mamadou Mamour Diallo, vendredi dernier, à quelques jours de l'Appel de Seydina Limamou Lahi. Le guide religieux, Seydina Issa Thiaw Laye est revenu sur la construction des ouvrages d'assainissement au profit de Cambérène et de Yoff. L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a une fois de plus respecté la tradition. Il a apporté un appui aux guides religieux de la cité religieuse de Cambérène à quelques jours de la 143ème édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi. Le Directeur général a été reçu par le Coordonnateur de l'Appel, Seydi Issa Thiaw Laye. Ce dernier a saisi l'occasion pour magnifier les efforts du Président de la République, Macky Sall pour la modernisation de Cambérène et au-delà des cités religieuses. « Les Présidents, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont fait de bonnes choses pour la communauté layène. Mais aucun Président n'a fait autant que le Président Macky Sall », a révélé Seydina Issa Thiaw Laye. Ce dernier a rappelé que depuis 2001, l'actuel Président de la République s'était particulièrement intéressé à l'amélioration du cadre de vie de Cambérène. C'est pour cette raison, poursuit-il, lorsqu'il a été élu Président de la République, il n'a pas hésité à consacrer des investissements au profit de la cité religieuse. « Si nous craignons de remercier publiquement la personne qui vous fait du bien alors, nous devons fermer les mosquées. Nous avons eu un projet d'assainissement de Cambérène, des infrastructures ont été construites pour réduire les inondations », a argumenté le guide religieux. Toutefois, il a exprimé son souhait pour l'extension du réseau d'évacuation des eaux usées dans le quartier de Cambérène 2. « Les habitants de Cambérène formulent toujours la demande pour avoir des branchements. Nous comptons sur vous pour leur construire un système d'évacuation des eaux usées. La ville de Cambérène est la capitale religieuse qui se trouve à Dakar. Nous allons vous accompagner », a déclaré Seydina Issa Thiaw Laye. Rappelons que l'Etat à travers l'Onas a construit un système de drainage des eaux pluviales aux abords de la maison de l'ancien Khalife, a renouvelé sur 1 km le collecteur du virage de Yoff. A cela, il faut ajouter la réhabilitation et le renforcement de la capacité de la station d'eaux usées de Diamalaye pour 350 millions de francs Cfa, ainsi que la construction d'une station de pompage d'eaux pluviales au niveau de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff. Souleymane Diam SY L'extension du système collectif en ligne de mire Le Directeur général de l'Onas a remercié les guides religieux pour leur accueil avant de solliciter des prières pour le Président de la République son Excellence, Macky Sall. Au cours de l'audience avec le coordonnateur de l'Appel des Layènes, Mamadou Mamour Diallo a réitéré son engagement à consolider les relations entre l'Onas et la cité religieuse de Cambérène. « L'Onas entretient des relations particulières avec Cambérène. Je ferai tout pour consolider ces relations car les attentes des populations sont nombreuses. La ville de Cambérène est bénéficiaire du Programme de dix villes initié par le Président de la République. Aujourd'hui, avec l'aide du Chef de l'Etat, nous avons obtenu de la Boad un montant de 15 milliards francs Cfa », a informé Mamadou Mamour Diallo. Cette rallonge permettra à l'Onas d'étendre le réseau d'assainissement dans d'autres quartiers de la commune de Cambérène. S. D. SY



