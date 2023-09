Assainissement des écoles inondées de Dakar: Le Service national de l’Hygiène et les Sapeurs-pompiers, invités à accélérer la cadence Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Septembre 2023 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

Un Comité régional de développement (Crd) préparatif de la rentrée des classes,, a mobilisé, avant-hier, à Dakar, les autorités administratives, académiques et sanitaires ainsi que les partenaires de l’éducation. Le Gouverneur de Dakar a saisi l’occasion pour inviter les sapeurs-pompiers et le service national de l’Hygiène, à accélérer leurs interventions, pour assainir et libérer les […] Un Comité régional de développement (Crd) préparatif de la rentrée des classes, a mobilisé, avant-hier, à Dakar, les autorités administratives, académiques et sanitaires, ainsi que les partenaires de l’éducation. Le Gouverneur de Dakar a saisi l’occasion pour inviter les sapeurs-pompiers et le service national de l’Hygiène à accélérer leurs interventions pour assainir et libérer les écoles inondées des eaux. À quelques jours de la rentrée des classes, prévue le 5 octobre prochain, le Gouverneur de Dakar a convié les autorités éducatives, administratives et sanitaires ainsi que les partenaires sociaux, à un Comité régional de développement (Crd). La rencontre a servi de cadre pour faire le point sur la situation dans certains établissements scolaires de la région et pour annoncer les mesures à prendre pour une bonne rentrée. Al Hassan Sall, Gouverneur de région, a d’emblée invité le service national de l’Hygiène et les sapeurs-pompiers à accélérer les interventions pour assainir les écoles et libérer celles qui sont envahies par les eaux de pluie, avant le jour de la rentrée. Celle-ci sera aussi marquée par une levée de couleurs dans un établissement de la capitale, informe l’autorité administrative. Pour le moment, dit le Gouverneur, les opérations de pompage et de désinfection sont en cours dans plusieurs établissements. Selon un rapport sur l’état des lieux, la région de Dakar compte 168 écoles inondées, dont 103 dans l’élémentaire. Aussi, 33 structures d’enseignement sont dépourvues d’eau. Dans certaines zones comme dans le département de Keur Massar, quelques établissements nécessitent des mesures particulières pour leur permettre de fonctionner correctement, indique le document. C’est le cas du lycée Plan Jaxaay où règnent une insalubrité extraordinaire et un niveau d’inondation inquiétant. Dans la région de Dakar, la non-prise en charge des factures d’eau a impacté beaucoup d’établissements. Selon le rapport produit par les 3 académies de la région (Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque), 33 écoles ne disposent pas d’eau courante, dont 16 dans l’académie de Rufisque et 14 dans l’académie de Pikine-Guédiawaye. Le chef de l’exécutif régional a demandé aux collectivités territoriales de faire des efforts dans la prise en charge des factures d’eau des écoles. « L’école fait partie des domaines de compétences transférées, il n’est pas normal que la société des eaux (Sen’Eau) coupe l’eau dans les écoles pour non-paiement de factures », déplore Al Hassan Sall. Pape Coly NGOME Des indicateurs au vert dans les domaines de la qualité, de l’accès et de la gouvernance Présentant le rapport général produit par les académies de Dakar sur le système éducatif régional, le Coordonnateur des Inspecteurs d’académie de la région, l’Ia de Pikine-Guédiawaye, Gana Sène, a mis le curseur sur certaines questions essentielles, les acquis, les contraintes et les mesures appropriées à mettre en œuvre pour l’année scolaire 2023/2024. Dans le document, il est relevé que des avancées sont notées dans les domaines de la qualité, de l’accès et de la gouvernance. « La région de Dakar, à elle seule, détient le quart (1/4) des effectifs des élèves sur le plan national. Ce qui veut dire qu’en termes d’accès, tous les indicateurs sont au vert », a déclaré Gana Sène. Il a ajouté, dans la foulée, qu’il en est de même de la qualité et de la gouvernance. Concernant les rendements internes, l’Inspecteur a souligné que les performances de la région sont à saluer. «Pour les examens scolaires, depuis 2021, des performances satisfaisantes sont réalisées au Bfem et au Cfee à l’interne; même si elles sont en deçà de la moyenne nationale. À titre illustratif, en 2023, la région avait enregistré un taux de réussite de 77,27% au Cfee, contre 71,62% en 2022. Au Bfem, pour la même année, le taux de réussite de la région était de 70,29%, contre 60,58% en 2022. Par contre, pour ce qui est du Baccalauréat, Dakar fait partie des 4 premières régions au classement national. Elle a réalisé un taux de réussite de 58,41%, largement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 51,61% cette année. Depuis 2021, les taux de réussite dans cette région ne cessent d’évoluer », a fait remarquer l’Ia de Pikine-Guédiawaye. Cette tendance haussière des performances de la région de Dakar est aussi constatée dans les examens spéciaux et autres concours nationaux, a-t-il ajouté.

En 2023, Dakar a occupé la première place à la finale nationale de la dictée Paul Guérin Lajoie, au concours «Miss maths, Miss sciences», a fait savoir M. Sène. Au Concours général sénégalais, a-t-il noté, la région devance de loin les autres avec 64 distinctions. Pour le concours d’entrée au lycée d’excellence Mariama Bâ de Gorée, sur les 150 candidates qui doivent postuler, les 76 sont de la région de Dakar, a révélé Gana Sène. Il a affirmé que « ces importantes performances sont le fruit de plusieurs facteurs combinés : le renforcement de capacités et l’engagement des enseignants, l’encadrement et l’accompagnement des élèves, l’ancrage institutionnel, le dynamisme des cellules pédagogiques, entre autres ». Le rapport sur la situation de l’éducation dans les trois académies de Dakar, en 2023, a identifié quelques contraintes et défis à relever. On peut citer entre autres, le manque d’enseignants, de tables-bancs et d’infrastructures scolaires, la prolifération d’écoles privées et l’occupation anarchique des abords des écoles. Pape Coly NGOME



Source : Source : https://lesoleil.sn/assainissement-des-ecoles-inon...

Accueil Envoyer à un ami Partager