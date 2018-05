Assane Diouf demande la comparution de Serigne Bass Abdou Khadre

Les avocats de l’Insulteur du net comptent défendre bec et ongles leur client. Selon « Les Echos », ils réclament la comparution du porte-parole du Khalife général des mourides Serigne Bass Abdou Khadre que l’accusation présente comme la principale victime.



Assane Diouf a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel dans un réquisitoire définitif transmis au doyen des juges d’instruction, qui a pris une ordonnance en ce sens. Le client de Me El Hadji Diouf fait face aux chefs d’inculpation de trouble à l’ordre public, injures par le biais d’un système informatique et outrage à un ministère de culte, diffusion de fausses nouvelles, diffamations.