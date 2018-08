Assane Guèye et Fabrice Nguema relaxés, Aly Haïdar condamné

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Août 2018 à 10:11

Les journalistes Assane Guèye (Rfm et Tfm) et Fabrice Nguema (Zik Fm et Sen Tv) sont sortis blancs comme neige de la procédure judiciaire qui a opposé Abdoulaye Sow, le président de l’Union nationale des coopérations forestières à Aly Haidar.



En effet, mardi dernier, le juge correctionnel qui a rendu sa décision, a relaxé tout bonnement les journalistes qui n’ont posé aucun acte condamnable dans cette histoire.



Par contre, l’ancien ministre de la République a écopé de trois mois assortis du sursis et de 2 millions de francs à payer au président des forestiers, pour diffamation. Ce dernier qui avait traîné en justice Aly Haïdar, l’accusait de l’avoir insulté et accusé de se livrer au trafic de bois. Il réclamait 50 millions de francs.















Les Echos

