Lettre ouverte au président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye et au Premier Ministre, sur le cas Abdourahmane Doura Baldé

Son Excellence, Monsieur le président de la République, Monsieur le Premier ministre,

Nous vous saisissons, par cette présente lettre, pour pousser sur le bouton d’alarme concernant une situation qui préoccupe tous les patriotes Koldois.



En effet, nous constatons, depuis un certain temps, des propagandes télévisées mais aussi au niveau des réseaux sociaux du Directeur de la LONASE, en l’occurrence Monsieur Abdourahmane Doura Baldé, visant à influencer votre décision quant à son maintien ou non à la tête de la LONASE.



Il nous est même revenu que des personnalités importantes de ce pays, sont utilisées comme médiateurs par ce dernier, pour avoir gain de cause.



Cependant, en tant que patriotes et ayant oeuvré durant de longues années de peines pour voir éclore notre parti sur l’échiquier politique national et local , nous nous devons de réagir, au risque de voir notre travail partir en fumée.



En réalité, nous ne comprenons toujours pas pourquoi ce dernier est maintenu à son poste, alors qu’à l’heure actuelle, il est le principal adversaire des patriotes sur le terrain politique à Kolda.



Chères autorités, nous vous rappelons que cette même personne que vous engraissez en le laissant à la tête de la LONASE a été l’artisan principal de la tentative de corruption des citoyens koldois afin de les faire voter contre Diomaye à coups de 5000 francs par personne pour le grand bonheur de son mentor, Amadou Ba.



Nous vous rappelons que c’est ce même Doura qui a tenté d’acheter la dignité des patriotes koldois afin de les faire rejoindre le camp de l’APR et travailler pour le compte de Amadou Ba.



Ce même Abdourahmane a filé le nom de certains patriotes koldois au commissariat de police de Kolda du temps de la bataille farouche contre le régime de Macky SALL afin qu’ils soient écroués une fois arrêtés.



Oui chères autorités, c’est ce même Doura qui, au lendemain de sa nomination au poste de DG, est allé en émission à la TFM pour tenter de salir le pastef et ses leaders en les traitant de parti violents et d’insulteurs publics.



Pour ne s’en limiter qu’à celà, c’est ce même Abdourahmane qui, au lendemain de sa défaite aux dernières élections présidentielles, a préféré publiquement des insanités au Pastef en disant qu’il n’allait pas féliciter des insulteurs.



Vous verrez bien avec nous que cette personne a non seulement cherché à nuire le parti pour plaire à Macky SALL mais avait aussi nié publiquement toute appartenance au PASTEF.



Les questions que nous patriotes koldois vous posons aujourd’hui sont les suivantes:



- Une telle personne mérite t’elle d’être renforcée politiquement en le laissant à tête de la LONASE?

- ⁠Qu’est ce qui explique son maintien à la tête de cette institution?

- ⁠savez vous qu’en le laissant là, vous encouragez sa politique de corruption et d’achat de consciences à Kolda tant décriée par le Pastef?

- ⁠Voulez-Vous l’engraisser et affaiblir vos représentants légaux à KOLDA qui se sont battus comme de vrais guerriers et qui contre vents et marées ont remporté haut la main le département au moment où lui prônait le vote au profit de Amadou Ba?

- ⁠Les patriotes qui se sont battus ne méritent t’ils pas la même considération ?

- ⁠Est-il plus diplomé ou plus instruit que tout le Sénégal au point de le laisser à cette position qui menace le parti pour les échéances électorales futures à Kolda?



Chères autorités, comprenez que notre préoccupation est grande et que les patriotes koldois ne cautionneront pas le « Golo di baye baboune di dounde ».



Sur ce, nous patriotes indépendants vous demandons d’agir vite et de ne céder à aucune pression de chroniqueurs ou journalistes corrompus tendant à faire l’éloge de ce Monsieur dans l’optique de le faire rester à la tête de la LONASE.



Espérant vous avoir bien exposé nos soucis et plaintes, veuillez agréer, chères autorités, nos salutations distinguées.

