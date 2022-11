Assane Samb, analyste politique: « Macky Sall sera battu si … »

Assane Samb, analyste politique et directeur de publication de Rewmi, soutient que le chef de l’Etat sera battu par le leader de l’opposition Ousmane Sonko si jamais, il se présente comme candidat en 2024. Il regrette aussi, les pressions des alliés de Macky Sall afin qu’il fasse une 3éme candidature.



« Si cela ne dépend que du Conseil constitutionnel, Macky Sall sera candidat. Mais le problème, est que l’alliance pour la République (APR) et la coalition Benno Bokk Yakar (BBY)ne peuvent pas faire gagner Macky Sall.



Les élections locales et législatives sont des preuves. Macky Sall sait très bien qu’il sera battu par Ousmane Sonko s’il se présente en 2024 au élections présidentielles« , a laissé entendre Assane Samb.