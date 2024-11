Assane Sarr, Coalition ËLËGU SÉNÉGAL : « Élus du peuple, marquez votre empreinte ! »

« Chers parlementaires,



Je vous adresse, par cette lettre, mes sincères félicitations pour votre élection à l’Assemblée nationale du Sénégal, pour la 15e législature ! Le peuple a exprimé sa confiance en vous, estimant que vous êtes capables de porter et de mettre en lumière ses rêves et ses mille aspirations, pour un pays en pleine mutation. Vous incarnez, venus des profondeurs du pays, des villes et de la diaspora, l’espoir de nombreuses familles. Le chemin que vous avez parcouru pour accéder à cette victoire, marqué par des échauffourées, des calomnies, des violences et des menaces contre la cohésion sociale, doit être un message fort, pour vous inciter à redoubler d’efforts et à rendre fier ce peuple qui s’est battu pour que vous arriviez jusqu’ici !



Chers parlementaires, cette période, à moins que vous l’ignoriez, marque un tournant décisif pour le Sénégal, car l’Hémicycle reste un miroir fidèle de notre pays. Il est important de vous rappeler un rôle essentiel que vous ne devez pas ignorer : la construction d’un Sénégal uni, vertueux, beau et grand. En effet, votre élection à l’Assemblée est synonyme d’un grand enjeu, non seulement pour vos personnalités, mais aussi pour le Sénégal dans son ensemble. C’est le moment de relever ce défi avec courage, détermination, engagement, éthique, intégrité, sagesse, respect et amour de la patrie.



Chaque député est une voix pour le Sénégal, mais aussi pour sa localité. Ce pays, d’une richesse inestimable, a besoin de sentir, chers compatriotes, votre dynamisme dans des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, les infrastructures, les hydrocarbures, l’agriculture, la pêche, l’élevage, le tourisme, la démocratie, l’économie… et la lutte contre la pauvreté. Le déséquilibre social demeure un sujet prioritaire, qui ne peut être négligé. Vous êtes responsables, vous êtes les élus du peuple, alors portez sans réserve les maux des populations à l’Assemblée nationale. Ce travail doit être mené avec la plus grande conviction.



Chers parlementaires,



Le changement que le Sénégal attend, vient de vous. Parmi des milliers de Sénégalais, vous avez été choisis pour décider, proposer des lois, voter des lois et bâtir un pays à partir de vos voix. Alors, osez le changement ! Osez la réforme ! Osez le progrès ! Ce mandat est une occasion unique pour recoller les morceaux éparpillés d’un Sénégal qui a connu des périodes sombres, ces dernières années. C’est l’opportunité de bâtir une Assemblée qui promeut le dialogue, la cohésion et la paix sociale, dans la plus grande entente entre vous, élus du peuple. Vous avez en vous, le pouvoir de transformer notre société, pour le bien-être de tous : des plus jeunes aux plus âgés, des plus urbains aux plus ruraux. Vous pouvez le faire, faites-le !



Contrairement à nos députés de la 14e législature, vous devez travailler et agir. Nous, le peuple, en avons assez des promesses sans lendemain, de la corruption flagrante, des calomnies, de l’immaturité de certains élus et de l’irresponsabilité d’autres, qui donnent une mauvaise image de notre institution. Le pays a besoin d’être construit dans une perspective efficace et prometteuse. Soyez alors au rendez-vous !



Soyez le changement, ne soyez pas la raison pour laquelle, le peuple regrette d’avoir fait ce choix ! Ne décevez pas!



À vos marques !



Bonne chance ! »



Assane Sarr

Coalition ËLËGU SÉNÉGAL