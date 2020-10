Assassinat: Le "secret" que le colonel Mouhamadou Sall avait confié à Alioune Sall Le colonel de la douane Mouhamadou Sall qui est accusé d'avoir tué sa fille de 6 ans, avait rendu visite, avant son assassinat, à Oustaz Alioune Sall, à qui il avait révélé son "secret"

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020

Selon "Libération", ce dernier, entendu à titre de témoin, a confié aux gendarmes enquêteurs que Mouhamadou Sall, dont il connaît l'épouse depuis longtemps, lui avait dit qu'il serait le prophète et sa douce moitié, Khadija.



Quelques heures avant son acte, le douanier, son épouse et ses filles jumelles, s'étaient retrouvés, en ville, dans un restaurant.



Ils y seront rejoints par un couple qui célébrait son anniversaire de mariage. Le douanier leur confiera également qu'il serait la réincarnation du Prophète (PSL).

