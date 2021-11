Assassinat: Mansour Fall tue son meilleur ami après des disputes dans une salle de jeux Rédigé par leral.net le Mardi 30 Novembre 2021 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|

Condamné à 16 ans de réclusion criminelle en première instance, l'accusé Mansour Fall a encore comparu ce lundi 29 novembre 2021 devant la cour d'appel de la chambre criminelle de Dakar.

Poursuivi pour assassinat, il risque un surplus de 20 ans de réclusion criminelle si le Président de la Chambre suit le réquisitoire du procureur qui demande la confirmation du réquisitoire antérieur. Il sera édifié sur son sort le 27 décembre prochain.





Les faits remontent à 2008 lors d'une partie de jeux vidéo de football dans une salle. L'accusé a remporté un match devant la victime qui n'a pu le digérer. Et s'en est suivi une dispute entre les deux amis.

Le lendemain, la victime Abdou Karim Faye s'est rendue dans son lieu de travail où l'accusé l'a trouvé et salué sans qu'il n'y réponde. Ce qui va le mettre dans tous ses états et se terminer par un bagarre à l'issue de laquelle Mansour Fall portera un coup de couteau mortel à Abdou Karim Faye au niveau du cœur.



Pour sa défense, il soutient qu'il l'a poignardé pour se défendre, car la victime détenait un tesson de bouteille. Des propos qu'Alassane Barry, propriétaire de l'atelier a nié. Selon lui, c'est Mansour Fall, l'accusé qui détenait le tesson de bouteille. "D'ailleurs, l'un de mes apprentis répondant du nom de Mass Faye a essayé de lui prendre l'arme, sans succès. C'est moi-même qui me suis saisi de l'arme", a-t-il dit.



Le père d'Abdou Karim Faye demande une somme de 20 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts. Quant à la défense, elle demande de requalifier les faits en coup mortel sans intention de donner la mort.





Prenant la parole, le procureur a fait savoir que l'accusé a poignardé la victime dans la poitrine du côté gauche. Selon lui, l'intention était là et le certificat médical en dit autant. Suffisant pour demander au procureur de confirmer le réquisitoire antérieur qui était de 20 ans de réclusion criminelle.

Délibéré 27 décembre prochain...



