Assassinat d’Ibrahima Amar au Brésil : Un Espagnol condamné à 28 ans de prison Le Témoin-Le 21 janvier 2021, un Sénégalais nommé Ibrahima Amar a été criblé de balles dans un bar de Tapejara (Nord, État du Rio Grande). Le tueur, un Espagnol de 30 ans, a été récemment jugé pour assassinat et tentative d’assassinat.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024

Au bout de douze heures (9h-21h) de procès, il a été condamné à 28 ans de prison. Ibrahima Amar est mort en héros. Le jour des faits, indisposé par les agissements de l’Espagnol, qui harcelait les autres clients du bar, selon le rappel de «Les Échos», il l’invite à se calmer.



Sans doute piqué dans son orgueil, le tueur quitte les lieux en promettant de revenir. « C’est ce qu’il fit deux heures plus tard, rembobine le journal. Le criminel est entré dans le bar et a tiré sur la victime à plusieurs reprises.



Une autre personne qui a tenté de l’arrêter, a été blessée par balles ». Ce drame avait provoqué des manifestations à Tapejara, souligne la même source.



