Assassinat de Thomas Sankara: Blaise Compaoré & Cie jugés le 11 octobre prochain (communiqué) Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 00:40

La date du procès de l’assassinat de l’ancien Président du Burkina Faso, tué avec douze autres personnes lors d’un coup d’État en 1987, a été fixée, mardi 17 août, par le procureur militaire du pays. L’ancien président Blaise Compaoré et douze autres accusés seront jugés à Ouagadougou à partir du 11 octobre. « Le procès des […] La date du procès de l’assassinat de l’ancien Président du Burkina Faso, tué avec douze autres personnes lors d’un coup d’État en 1987, a été fixée, mardi 17 août, par le procureur militaire du pays. L’ancien président Blaise Compaoré et douze autres accusés seront jugés à Ouagadougou à partir du 11 octobre. « Le procès des personnes mises en cause dans l’affaire de l’assassinat du président Thomas Sankara et de ses douze compagnons s’ouvrira le lundi 11 octobre 2021 à partir de 9 h (GMT et locales) », indique un communiqué parcouru par Lesoleil.sn. Le texte précise que le procès sera « public » et délocalisé « dans la salle des banquets de Ouaga 2000 ». Lesoleil.sn



