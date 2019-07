Assassinat de l’Enseignant- chercheur guinéen, Mamoudou Barry : Macky Sall condamne ce crime odieux

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 21:40 | | 1 commentaire(s)|

Le Président de la République, Macky Sall a réagi suite à l’assassinat du docteur en Droit de l’Université de Rouen Normandie, Mamoudou Barry pris à partie par un groupe de supporters algériens.



Il a déploré le crime odieux perpétré contre l’Enseignant-chercheur en Guinée et en France, membre de l’équipe de recherche de Thinking Africa. « Je condamne le crime odieux perpétré contre Mamoudou Barry, un citoyen guinéen en France, suite au match Sénégal-Algérie. Je présente mes sincères condoléances à sa famille éplorée, au peuple frère de Guinée et au Président Alpha Condé », a dit le chef de l’Etat sénégalais.



A retenir que le drame est survenu en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, disputée au Caire, en Egypte.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos