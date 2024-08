Assemblée Nationale: Le groupe Benno pourrait rejeter le Texte de Diomaye

L’Assemblée nationale ouvre ce jeudi, conformément à la volonté du président de la République, une session extraordinaire consacrée uniquement au projet de loi portant dissolution du Conseil économique, social et environnement (CESE) et du Haut Conseil des collectivités territoriales(HCCT).



Toutefois, le texte ne sera pas examiné ce jeudi puisque, après l’ouverture de la session, le président Amadou Mame Diop va se concerter avec la Conférence des présidents et la Commission des Lois pour déterminer la date de la plénière. Cela dit, les tractations vont continuer pour asseoir une position définitive du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar sur la saisine du président de la République, constate LeTémoin.



Lors de la première concertation du groupe de BBY ce mercredi, la tendance générale qui s’est dégagée était au rejet du projet de loi du président Diomaye. Mais bon, on en reparlera après que ce dernier aura usé de tous les moyens coercitifs et financiers à sa disposition pour contraindre ou convaincre des députés de Benno de voter en faveur de son texte