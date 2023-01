Assemblée Nationale : c’est la Coalition Wallu qui a « tué » Mimi Touré ! (Le Témoin) Si la coalition présidentielle a pu facilement évincer Mimi Touré de son fauteuil de député, c’est grâce au soutien de la coalition Wallu du PDS. Le vote du bureau est ressorti avec 10 voix pour et 6 contre, grâce au groupe Liberté et démocratie de la coalition Wallu qui a fait pencher la balance en faveur de la coalition au pouvoir.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2023 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Wallu prend sa revanche historique sur Mimi Touré qui avait conduit sur l’échafaud Karim Wade alors qu’elle était ministre de la Justice. Karim Wade a été traqué, condamné à 6 ans de prison et à une amende record de 138 milliards de frs pour enrichissement illicite.



Toute la machine judiciaire fut mise en branle par Mimi Touré. Ce que le Pds n’a jamais pardonné à l’ancien Premier ministre. La requête pour déchéance de Mimi Touré de son poste de députée «conformément à la Constitution qui demande la perte de mandat d’un député qui démissionne de son mandat » était alors une véritable aubaine pour les partisans de Me Wade conduits par le député Mamadou Lamine Thiam pour « tuer » Mimi Touré.



Qui disait qu’en politique, tous les coups sont permis. En tout cas, c’est Mme Ndeye Fatou Sougou, une militante de la première heure de l’Alliance pour la République, qui devrait prendre la place d’Aminata Touré à l’Assemblée nationale. Cette adjointe au maire de la ville de Pikine est de la diaspora Sénégalaise vivant au pays de l’oncle Sam.

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook